Didier Bourdon : pourquoi il a repris "Vice et versa" sur son premier album

Il est l'auteur de répliques et de sketches devenus cultes. Ancien membre du trio comique Les Inconnus, acteur à succès (Les Trois frères, Le Pari, Alibi.com), Didier Bourdon publie un premier album, Le Bourdon, le 11 juin prochain. Le disque contient 10 chansons avec des tonalités très variées (humour, autodérision, romance), dont un duo avec Michèle Laroque, "une belle rencontre", souligne l'artiste.



"La chanson a toujours fait partie de ma vie, confie Didier Bourdon dans L'Interview inattendue. Mes chansons ont été de gros succès. Mais comme elles faisaient partie d'émissions d’humour, elles étaient d’abord perçues comme des sketches."

Sur la pochette, l'artiste a un bourdon posé sur la bouche en clin d'œil au Silence des agneaux. "Le bourdon est plus joli que le cafard, souligne Didier Bourdon avec amusement. Il y a un petit côté mélancolique chez le bourdon. C'est un petit dodu qui sait butiner à droite, à gauche. Le bourdon est assez énigmatique."

Une reformation des Inconnus ?

Sur l'album figure également une nouvelle version du tube Vice et versa des Inconnus, sorti 1992, avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. En 2021, cela devient Vice et versa 2.0.



"C'est le dernier enregistrement que j'ai fait pour l'album et j'avais besoin d'être adoubé par mes deux amis", explique Didier Bourdon.

J'aime bien les Rap-tout. Il y a le côté vampires que j'aime beaucoup Didier Bourdon

Les Inconnus se sont reformés le temps d’un medley lors du spectacle des Enfoirés en 2019. Une véritable reformation du trio est-elle envisageable dans un avenir proche ? "Pour des projets plus importants. Je ne peux pas trop en parler, déclare le comédien. II y a toujours un peu d’appréhension, l'envie de bien faire les choses…" Mais il n'y a pas de non catégorique, assure Didier Bourdon.

Sa chanson préférée des Inconnus ? "J’aime bien les Rap-tout. Il y a le côté vampires que j’aime beaucoup. Dans Rap-tout, il y a une chanson qui est bien réussie et un message assez fort. Et le clip de Gérard Pullicino qu'on a fait en une journée, c'était super."

