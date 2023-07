Les Grosses Têtes : pour Olivier Bellamy "il ne faut pas avoir la grosse tête pour participer"

Olivier Bellamy vient de finir sa première année des Grosses Têtes. Dès son premier passage, il a été la cible des blagues de l'humoriste Sébastien Thoen. Dans ce podcast inédit, le journaliste explique ne jamais être vexé par les "vannes" des autres : "Il ne faut pas être susceptible, ni avoir la grosse tête pour participer à l'émission". Le journaliste évoque "une vivacité d'esprit" chez Sébastien Thoen. Un certain talent avec lequel il se sent en décalage. "Quand je trouve le bon mot, c'est déjà trop tard !", déclare Olivier Bellamy. Bienveillant, l'animateur radio avoue être "très admiratif" de ces camarades.



Si le nouveau venu ne maîtrise pas encore l'improvisation, il en est tout autre chose pour la ponctualité. À chaque enregistrement des Grosses Têtes, Olivier Bellamy arrive toujours en avance pour prendre un café et se détendre. Une tactique qui lui permet d'éliminer son stress. "Dès que Laurent Ruquier arrive, tout le monde comprend que l'émission va démarrer. Il commence à nous chauffer, à nous lancer. Et puis petit à petit on y va !", raconte-t-il.

Mozart : l'âme sœur d'Olivier Bellamy

Olivier Bellamy, est également connu pour ses interventions sur Radio Classique. Dans ce podcast inédit, il nous confie que son compositeur préféré est Mozart : "C'est celui sans lequel je ne pourrai pas vivre, parce qu'il me parle directement à l'âme. Il me rend tout de suite heureux ! Les autres je les aime, mais Mozart j'ai l'impression que c'est un frère de l'âme".

Dans son répertoire musical, il y a également de la pop, du jazz, et de la variété : "La chanson française est d'une manière un classique détourné !". Bellamy nous cite Brassens, Brel, Barbara : "La plus moderne dans ma playlist est Véronique Sanson" nous avoue Bellamy en souriant.

Cet été, dans la continuité de la désormais célèbre séquence des "Grosses Têtes répondent aux auditeurs", la bande à Laurent Ruquier continue de répondre à vos questions, en podcast ! Dans ce podcast inédit, Olivier Bellamy répond aux interrogations des auditeurs.