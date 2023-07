Gérard Jugnot : ce rôle dont il rêve au cinéma

Parmi toute sa filmographie, l'un des meilleurs moments de tournage de Gérard Jugnot est une scène des Bronzés 3. Il s'agit de la séquence où son fils (réellement interprété par son fils, Arthur Jugnot) annonce son Pacs. "C'est un souvenir assez épatant, déjà parce que mon fils avait les jetons de jouer devant les Splendid, et parce qu'on a eu des fous rires abominables dans cette scène, dont un où j'ai failli mourir", se souvient l'acteur dans ce podcast inédit.

Partager l'affiche avec son fils est une "fierté" pour l'acteur français. Gérard Jugnot nous confie que ce partage de passion le rend à la fois heureux et confus. "C'était très agréable car c'est un bon acteur, et pour jouer mon fils, c'était le mieux placé. [...] C'était troublant parce qu'il arrivait en me disant 'bonjour papa', ce qu'il me dit aussi dans la vie, donc les choses se mélangeaient, des choses à la fois vraie, pas vraies ...".

S'il apprécie beaucoup jouer avec son fils, Gérard Jugnot a un autre rêve en tant qu'acteur : interpréter un méchant, "un vrai dégueulasse". Il rêverait d'incarner celui qui sème le trouble en sortant du genre comique. "Un personnage que je ne peux pas porter moi, mais en tout cas dans un polar car je n'en n'ai pas fait beaucoup." L'acteur n'imagine pas n'importe quel méchant. "Pas une ordure comme j'ai fait dans des films de comédie, mais un personnage tel un chef de la mafia à la retraite qui doit reprendre du service".



Sa passion pour le théâtre

Gérard Jugnot n'est pas seulement un acteur de cinéma. Il a joué dans des pièces de théâtre, comme Le père Noël est une ordure ou Le jour du kiwi. Dans ce podcast, il nous confie que sa véritable passion est de monter sur scène. "Il est évident que le théâtre c'est l'essence même. J'espère pouvoir y jouer tout le restant de ma vie.".

Ce qu'il apprécie particulièrement, c'est d'être en action face au public. La préparation n'est pas la même que pour un film. "Sur scène c'est direct, alors qu'au cinéma on fabrique un objet pendant plusieurs mois. Dans le théâtre, il y a cette liberté qui permet au public de nous porter."

Cet été, vos Grosses Têtes préférées répondent à vos questions en podcast ! Dans cet épisode inédit, Gérard Jugnot répond à Christine, Corentin, Fabienne, Manon et Xavier.

