VIDÉO - Sébastien Thoen raconte ses vacances avec les membres de la matinale de RTL

Pour sa dernière chronique de la saison, Sébastien Thoen a voulu nous raconter avec qui il sera la semaine prochaine. "Je serai avec la meilleure équipe du monde depuis les Bleus de Zizou en 98, la meilleure depuis les Chicago Bulls de Michael Jordan en 92 et Daesh en Syrie en 2014, puisque je serai mercredi prochain avec toute l'équipe de la matinale de RTL en vacances", dit-il.

"On part, on oublie tout, direction le Cap d’Agde, la capitale de la MST, toute l'équipe de la matinale sera logée dans ce mythique camping naturiste qui s'appelle 'La vaginale'. On va kiffer ces vacances parce qu'on le mérite et puis je vois déjà la scène, Yves Calvi, enchaînant les nages papillon pour impressionner la galerie", dit l'humoriste.

"Louis Bodin, en maillot de bain à fleurs une pièce, marchant sur le sable. Louis, toujours proche du peuple, véritable coach de vie. Amandine, sur sa serviette floue ornée d'étoiles de mer, va s'adonner à sa deuxième passion favorite, après l'opium, la lecture de classiques : Voici, Public, Gala, Oops. Je vois aussi Philippe Caverivière, star des sables, qui se fait passer de la crème par une trentaine de cougars du Pas-de-Calais", imagine Sébastien Thoen.

