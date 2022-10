Véronique Sanson sur RTL : "Je me disais que personne n'aurait jamais ma peau", confie-t-elle à propos du cancer

Elle est de retour avec un spectacle intitulé Hasta Luego. Véronique Sanson remonte sur scène, quelques mois après avoir annoncé une rémission de son cancer. "J'ai un ange gardien", confie la chanteuse sur RTL. Elle explique avoir eu "une tumeur sur les amygdales, ça s'appelle un cancer de la gorge". "Je fumais trop", concède Véronique Sanson, qui admet avoir "beaucoup trop brûlé [ma] vie". "Mais ça me plaisait, voilà".

Mais au moment de se battre contre la maladie, elle avait un mantra en tête : "Je me disais que personne n'aurait jamais ma peau". Et désormais, elle n'a qu'une idée en tête, chanter. "À moins qu'on me décapite, je crois que je ferai tout pour chanter encore. Sauf si j'en ai marre", glisse-t-elle, déterminée.

Véronique Sanson explique par ailleurs se sentir parfois "paralysée". Et ceci pour "ne pas ressentir les émotions qui me faisaient du mal, des émotions négatives". "On veut les secouer, les bringuebaler hors de soi", assure-t-elle.

