publié le 01/05/2019 à 22:11

Les Britanniques piaffent déjà d'impatience. Jusqu'à présent, comme ils ne savent pas où Meghan Markle va accoucher, ils trépignaient chez eux. Sauf que ce matin, mercredi 1er mai, un DJ bien connu outre-Manche a fait une remarque lors de son show quotidien. "Je pense que le Royal Baby est déjà né (...) Moi je dis juste que la Reine est allée voir Meghan et Harry chez eux. Normalement, elle ne se déplace pas", a-t-il lancé à l'antenne.



Quand a lieu la visite, on ne sait pas. Mais il n’en fallait pas plus que pour quelques fans n’attrapent leur sac de couchage et ne se dirigent vers Windsor. Ils ont rejoint cet après-midi, Terry, qui était le premier arrivé aux abords de la forteresse en début de semaine.

Ce dernier, qui espérait une naissance le jour de son anniversaire, n'a pas vu son vœu exaucé. Mais dorénavant, armé de chapeaux, costumes et autres drapeaux, il ne bougera plus avant d'avoir sabré le champagne.

Les fans restent pour l’instant en petit comité, car plusieurs ont décidé de ne pas venir pour respecter la volonté d’intimité de Meghan et Harry. Mais leurs amis se disent que quand ils verront la fête qui mijote finalement à Windsor, ils changeront forcément d’avis.

À écouter également dans ce journal

Manifestation - Entre 150.000 et 300.000 personnes, militants syndicaux et "gilets jaunes", ont manifesté ce mercredi 1er maidans toute la France, dans une ambiance bon enfant en région même si des heurts ont éclaté dans le cortège parisien.



Politique - Marine Le Pen, de son côté, était à Metz pour ce 1er mai. À un mois des élections européennes, son message était avant tout politique.



Justice - Le maire de Nice Christian Estrosi et son premier adjoint Philippe Pradal ont été entendus par la justice en tant que témoins assistés dans l'enquête sur les les mesures de sécurité mises en place lors de l'attentat de Nice, a annoncé la municipalité.