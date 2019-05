publié le 08/05/2019 à 18:49

Le prince Harry et son épouse Meghan ont donc appelé leur fils Archie. L'annonce a été faite quelques heures après avoir présenté leur fils au public et à la reine. Né lundi, le bébé prend la septième place dans l'ordre de succession au trône britannique.



Emmitouflé dans un lange blanc, tête recouverte d'un bonnet de la même couleur, l'enfant endormi dans les bras de son père a été présenté aux caméras dans le hall St George du château de Windsor.

"C'est magique", a déclaré Meghan, 37 ans, dans sa première apparition depuis l'accouchement, en longue robe blanche cintrée, les cheveux détachés. "J'ai les deux meilleurs garçons, alors je suis très heureuse", a-t-elle poursuivi, dans un grand sourire.

Le bébé, qui pèse 3,260 kilos, est "très calme, a un tempérament des plus doux", a-t-elle précisé. "Je me demande d'où il tient ça !", a plaisanté le prince Harry, 34 ans, en costume gris clair et cravate foncée. "Être parent, c'est génial", a-t-il assuré, et même si cela ne fait que "deux jours et demi, trois jours". "Ce sont des jours très importants", a renchéri Meghan, évoquant "un rêve".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Au lendemain de la prise d'otages à Blagnac, l'une des employées du tabac presse s'est confiée à RTL. "Il nous a donné à boire, à manger et nous a permis de téléphoner. Il n'a pas été trop désagréable avec nous". Si cette prise d'otages restera pour elle "un mauvais souvenir", "ça aurait pu être pire", reconnaît la victime.



Économie - 95% des contribuables vont payer moins d’impôts l'an prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin Gérald Darmanin.



Société - L'émotion est très vive aux hospices civiles de Lyon Sud après le suicide d'une interne jeudi dernier.