Après de longues heures, tout s'est heureusement bien terminé. Mardi 7 mai aux alentours de 16h20, un adolescent de 17 ans a pris en otage 4 femmes dans un bar-tabac à Blagnac, près de Toulouse (Haute-Garonne). Elles ont été libérées dans la soirée et le preneur d'otages s'est lui rendu dans la nuit.



Déjà connu de la police pour des faits de droits communs, il s'est présenté comme le premier soldat d'une armée de "gilets jaunes". Et visiblement, il n'a pas malmené ses otages, comme le raconte Sarah, la patronne du PMU, au micro de RTL.

"Il revendiquait une France égalitaire, c'est pour ça qu'il a choisi un bureau de tabac, car c'est un commerce qui est énormément taxé. Il avait son arme, il a tiré deux fois au plafond, mais il était gentil quand même", confie Sarah, qui explique néanmoins avoir été "menacée et ligotée".

"Il nous a donné à boire, à manger et nous a permis de téléphoner. Il n'a pas été trop désagréable avec nous", poursuit-elle. Si cette prise d'otages restera pour elle "un mauvais souvenir", "ça aurait pu être pire", reconnaît la victime.

