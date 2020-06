Lea Michele accusée de racisme par d'anciennes actrices de "Glee"

publié le 02/06/2020 à 14:50

Lea Michele est fustigée sur les réseaux sociaux. L'actrice américaine, qui avait révélé sa grossesse, il y a quelques semaines, est accusée de racisme par Samantha Ware, une ancienne collègue de la série Glee.

Samantha Ware a révélé les propos injurieux et racistes qu'elle avait subis de la part de Lea Michele, en réponse au message de l'actrice qui soutient le mouvement Black Lives Matter, à la suite de la mort de George Flyod. "Je me marre, tu te souviens quand tu as fait de ma première apparition à la télévision un véritable enfer ? Parce que moi, je ne l'oublierai jamais. Je crois que tu as dit à tout le monde que si tu en avais l'opportunité, 'tu aurais chié dans ma perruque' ! Parmi d'autres micro-agressions qui m'ont questionné sur ma carrière à Hollywood", écrit ainsi Samantha Ware, qui incarnait Jane Hayward en 2015 dans Glee.

Des accusations soutenues d'ailleurs par deux autres membres du casting de la série : Alex Newell (Unique) et Amber Riley (Mercedes). Quant au compte de fans de Lea Michel en France, il a été publié un message expliquant qu'il ne serait plus posté de tweets, à la suite des accusations de racisme.

Bonjour à tous, suite aux accusations de personnes de couleurs par rapport à Lea Michele, nous avons décidé d’arrêter notre compte source. Merci à tous de nous avoir suivi pendant 6 ans et de votre soutien c’était un grand plaisir. — Lea Michele France (@leafrmichele) June 2, 2020