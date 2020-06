Mort de George Floyd : son frère raconte son appel décevant avec Donald Trump

publié le 31/05/2020 à 21:28

Un moment "difficile". C'est en ces termes que le frère de George Floyd, Afro-Américain de 46 ans décédé lors de son interpellation par la police à Minneapolis lundi 25 mai, a qualifié à la télévision américaine son entretien téléphonique avec Donald Trump.

Interviewé par MSNBC, Philonise Floyd évoque une conversation "rapide" durant laquelle le président des États-Unis ne lui aurait pas laisser le temps d'en "placer une". "J'essayais de lui parler, mais il n'arrêtait pas de me repousser, comme s'il voulait me dire : 'Je ne veux pas entendre de quoi tu parles'", a confié visiblement déçu le frère de George Floyd à la chaîne de télé américaine.

"Je lui ai juste dit que je voulais que justice soit faite", insiste-t-il. Une requête qu'il a également faite auprès du candidat démocrate Joe Biden, qu'il a eu aussi au téléphone. Il souhaite en effet que les charges pesant contre le policier impliqué dans la mort de son frère soient requalifiées de meurtre.

Je lui ai juste dit que je voulais que justice soit faite Philonise Floyd à MSNBC ce dimanche 31 mai.





Derek Chauvin a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire vendredi 29 mai 2020, comme le réclamaient depuis plusieurs jours les manifestants qui défilent dans plusieurs villes américaines. Le frère de George Floyd veut que les trois policiers présents et impliqués dans l'arrestation de son frère soient arrêtés et inculpés de meurtre également. Il réclame pour tous la peine capitale.

Philonise Floyd a assuré à Donald Trump qu'il ne "pouvait pas croire qu'ils (les policiers) aient commis un lynchage en pleine jour". "Je ne peux pas le supporter". Ça me blesse", a-t-il insisté. Le président américain a indiqué de son côté avoir présenté ses condoléances à la famille de cet Afro-Américain de mort après une interpellation policière à Minneapolis. George Floyd doit être inhumé dimanche à Houston d'où il est originaire, au Texas.