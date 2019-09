publié le 05/09/2019 à 13:08

En attendant l'arrivée de Disney+, la nouvelle plateforme de streaming du géant américain (et la sortie de Star Wars IX au cinéma), les fans des Jedi peuvent se consoler avec de nouvelles images de The Mandalorian. Les deux clichés ont été révélés par le magazine Entertainment Weekly. On peut y voir Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) et Gina Carano (Fast and Furiouys 6) en costumes en pleine scène d'action. Pedro Pascal va jouer un chasseur de prime mandalorien et Gina Carano une ancienne Shock Trooper devenue mercenaire.

"Elle va de planète en planète. C'est une femme solitaire et forte. Elle tombe sur le Mandalorien sur une de ces planètes alors qu'elle se cache. Elle pense qu'il est là pour la récupérer et c'est ainsi que leurs destins se croisent et que les événements s’accélèrent entre eux", confie l'ancienne star de MMA devenue actrice.

La deuxième image montre le chasseur de prime, toujours avec son casque, en train de se battre contre deux aliens à la peau ocre, des Transdoshans. The Mandalorian dont le réalisateur n'est nul autre que Jon Favreau (Le Roi Lion, Iron Man), sera diffusé sur Disney+ à partir du 12 novembre.