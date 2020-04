publié le 10/04/2020 à 11:57

Hospitalisé le 26 mars en réanimation pour "insuffisance respiratoire" à Paris, le chanteur Christophe est désormais "hospitalisé en réanimation à Brest", a expliqué son épouse Véronique Bevilacqua dans un communiqué à l'AFP.

"Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même", poursuit Mme Bevilacqua dans le communiqué. Elle ne précise pas si l'interprète d'Aline ou encore Les mots bleus a été testé positif au Covid-19.

De nombreuses personnalités de la musique souhaitent un prompt rétablissement à Christophe sur Twitter, à l'instar de Michel Polnareff, avec qui il avait réalisé le spectacle Polnarêve et de l'acteur Jean-Paul Rouve, ou encore Jeanne Mas. L'artiste cite d'ailleurs les paroles "Résiste, suis ton cœur qui insiste, bats-toi, signe et persiste" de France Gall et Michel Berger pour accompagner le rétablissement de Christophe.

Tous mes vœux de prompt rétablissement à Christophe ⚓️ — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) March 29, 2020

Pensée pour toi mon ami. Soigne toi bien. Je suis que tu vas nous revenir encore plus fort encore plus drôle. et on ira dîner à 23h quand tu te réveille ! on t'aime !!!!😘 🤞👍 #christophe #amitié #talent https://t.co/Td98Mgg6Q4 — Jean-Paul Rouve (@JPRouve) March 29, 2020

Une pensée affectueuse pour mon ami Christophe. Résiste, suis ton cœur qui insiste, bats-toi, signe et persiste.

( France Gall, Michel Berger ) #love pic.twitter.com/WAdJYzCupT — JEANNE MAS NEWS (@JeanneMasNews) March 29, 2020