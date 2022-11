Laurent Baffie révèle qu'il a "une bouffée d'angoisse" avant de monter sur scène

Petit, Laurent Baffie voulait être jockey, mais "ça n’avait rien à voir avec les chevaux" assure-t-il. "À l’époque, je voulais être jockey, mais c’était une lubie comme ça. Après, j’ai voulu être comédien à l’adolescence. Mais, je rêvais d’être artiste, je savais que j’étais artiste et c’était confus, je ne savais pas comment y arriver et c’est passé par l’écriture", explique le sociétaire des Grosses Têtes au micro de Jour J.

Auteur de sketchs, puis humoriste pour les émissions de Thierry Ardisson, Laurent Baffie a inventé une profession. Si le métier de sniper pour une émission vous est désormais familier, la première personne à avoir endossé ce rôle est Laurent Baffie.

"Ça, j’en suis fier, ce n’est pas tout le monde qui invente un boulot, c’est le hasard de la vie, mais c’est vrai que c’est une petite fierté. Et surtout d’avoir inventé un boulot qui consiste à être très bien payé pour faire tout ce qu’on me reprochait quand j’étais gosse donc c’est au-delà de toutes les espérances", poursuit le sociétaire des Grosses Têtes.

J’ai toujours un quart de Lexomil dans la poche Laurent Baffie

Laurent Baffie fait rire sur les plateaux, mais quand il s’agit de monter sur scène, l’exercice s’avère un tantinet plus compliqué. "J’ai toujours un quart de Lexomil dans la poche de mon jean, que je touche avant de monter sur scène. J’ai une bouffée d’angoisse donc je le touche et je ne le prends presque jamais. Mais si je ne l’ai pas, là, je fais une crise d’angoisse. Il m'est arrivé en montant sur scène de penser que je faisais un AVC et de jouer quand même, mais ça va beaucoup mieux." soutient-il dans Jour J.

En 2010, Laurent Baffie se lance sur scène avec son premier one-man-show, Laurent Baffie est un sale gosse. Pour l’humoriste, cette première expérience n’a pas toujours été simple. De retour avec son deuxième one-man-show Laurent Baffie se pose des questions, l’humoriste se sent à présent plus confiant et apprécie d’autant plus le contact avec le public.

"J’aborde le deuxième one-man-show, d’une meilleure façon que le premier, j’avais trop peur pour le premier. (...) je suis seul avec les gens. Il y a une proximité incroyable, les gens sont cools et ils vous aiment, donc pourquoi avoir peur de gens qui vous aime . Donc je suis un peu moins con qu’avant, un peu", conclut-il dans Jour J.

