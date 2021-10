Laurent Baffie et Bob Sinclar font la "teuf" dans "On Refait La Télé" !

Ce samedi 16 octobre 2021, Laurent Baffie était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour nous présenter son Guide de la répartie publié chez Kero et disponible dès le 27 octobre. Dans ce livre, l'animateur répertorie des centaines de petites questions qui nous irritent au quotidien et nous propose trois réponses possibles, de la plus soft à la plus méchante.

Pendant l'émission, le célèbre sniper de la télé a notamment expliqué pourquoi il ne peut plus participer aux émissions lorsqu'elles sont en direct. Il a aussi révélé qu'il avait un nouveau projet télé avec Thierry Ardisson. L'auteur de la pièce Soupe Miso, actuellement au Théâtre de Dix Heures à Paris, a confié en exclusivité son envie de réaliser un nouveau film, dix-huit ans après son premier long métrage intitulé Les clefs de bagnole. Alors que l'on vient d'apprendre qu'Antoine de Caunes allait de nouveau animer les César en 2022, Laurent Baffie en a profité pour tacler la grand-messe du cinéma français : "Vous me voyez présenter les César ? Je n'ai pas la carte", a-t-il notamment déclaré.

Bob Sinclar était également en studio ce matin ! Après We could be dancing sorti en mai dernier, le célèbre DJ nous a présenté son nouveau single intitulé D.N.A., réalisé en duo avec la chanteuse suédoise Kee et dont le clip a été tourné dans un Paris désert lors du troisième confinement en avril 2021... Retrouvez tous ces propos en intégralité et en vidéo ci-dessus...

