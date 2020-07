Laeticia Hallyday "souhaite" un dialogue avec Laura Smet et David Hallyday

publié le 15/07/2020 à 20:01

"Nous avons trouvé une forme d'apaisement". Dans une interview donnée à Paris Match à paraître jeudi 16 juillet, Laeticia Hallyday évoque le feuilleton judiciaire qui l'a opposé aux deux aînés de Johnny Hallyday, David et Laura. Une guerre d'avocat qui s'est soldée par un accord, que seule Laura Smet a signé.

La brouille ne semble pas pour autant dissipée dans l'entourage de feu le Taulier. Pour preuve, l'accord cité plus haut a été réglé par voie d'avocats. Laeticia Hallyday et Laura Smet se sont-elles reparlé depuis ? "Non", répond la première à nos confrères. "Tout aurait pu être plus simple", regrette la veuve de Johnny, qui l'assure : "La maison était ouverte (...). Aujourd'hui encore, je serais heureuse que Laura et David viennent ici (à Los Angeles où elle vit avec ses deux filles Jade et Joy, ndlr)."

Dans les colonnes de Paris Match, Laeticia affirme qu'elle a envoyé une invitation à Laura et David pour l'inauguration prochaine d'une esplanade portant le nom de Johnny Hallyday. "Ce sera à Bercy, devant cette salle qui a jalonné sa carrière. La date n'est pas encore fixée, mais j'espère qu'ils accepteront mon invitation".

Au micro de RTL mercredi 15 juillet, Laura Smet a estimé qu'il n'y aurait "jamais de paix possible".