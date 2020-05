publié le 22/05/2020 à 06:00

Une chanson inédite de Johnny Hallyday est toujours un événement... Voici la première chanson qui refait surface depuis la disparition du chanteur il y a deux ans et demi. Ce titre baptisé La Nuit avec moi paraîtra dans une semaine dans un nouveau coffret.

C’est un titre oublié. Une pépite inconnue, même des plus grands fans du chanteur. Elle a été enregistrée en décembre 1968 à l’Olympic Sound Studio de Londres. À l’époque, Johnny Hallyday préparait son douzième album qui deviendra Rivière... ouvre ton lit paru en mai 1969.

Comment cette chanson a-t-elle été retrouvée ? Assez simplement en fait. Universal Music prépare depuis de longs mois un nouveau coffret de Johnny consacré à l’année 1969. On y retrouvera des live jamais édités et plusieurs raretés découvertes parmi les dix heures de bandes utilisées pour enregistrer Rivière… ouvre ton lit. Lors des sessions, Johnny avait mis en boîte Le Fou du Colorado également écarté de l’album et finalement édité dans une intégrale en 1993. Et, surprise, cette chanson : La Nuit avec moi qui n’était répertoriée nulle part.

"Il y a une part de mystère qui fait qu'on ne découvre cette chanson qu'aujourd'hui explique Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal qui a retrouvé le morceau au milieu des multipistes. À l'époque on avait des vinyles qui ne faisaient que 20 minutes par face. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire..."

À la recherche des créateurs

La Nuit avec moi dure 3 min 32 avec des commentaires en anglais des techniciens, au début et à la fin. Et c’est à peu près les seuls indices laissés. D’ailleurs, Xavier Perrot a dû se lancer dans une véritable investigation pour retrouver le parolier et le compositeur du titre.

"C'était une longue enquête pour les retrouver. C'était Steve Marriott et Ronnie Lane, deux Anglais du groupe Small Faces. Et, à ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé l'adaptateur. La Sacem a regardé dans ses archives (...) et ils n'ont pas trouvé." Xavier Perrot attend néanmoins des nouvelles des héritiers de Gilles Thibaut (parolier qui a signé les immenses tubes Comme d'habitude, Que je t'aime et Je vais t'aimer) "qui travaillait beaucoup avec Johnny à cette époque. Le texte est peut-être de son cru, ce n'est pas impossible".

La Nuit avec moi n'a pas été retravaillée, elle est restée dans son costume originel. "On a vraiment laissé l’enregistrement le plus brut possible. On l'a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l'album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. Il est entouré de merveilleux musiciens", précise Xavier Perrot qui a toutefois finalisé sa production.

Cet inédit de Johnny paraîtra vendredi 29 mai 2020 dans le coffret Johnny 69. En guise de pochette ? Une superbe photo de Johnny avec un bandeau, signée Tony Frank.

