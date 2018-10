publié le 10/10/2018 à 12:11

Jade et Joy, les deux plus jeunes filles de Johnny Hallyday, restent clairement à l'esprit de David Hallyday malgré le schisme familial. Invitée sur le plateau de C à vous le mardi 9 octobre 2018, la grande reporter au Figaro, Lena Lutaud, a révélé quelques éléments de son enquête sur les coulisses des négociations entre Laeticia, Laura et David, sur la question de l'héritage du rockeur.



"Peut-être qu'un accord va être passé avec Laura, parce que Laura est pressée par le temps financièrement [la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye aurait demandé un prêt financier à Marcel Campion et ne disposerait que de maigres économies depuis la fin du paiement des 5.000 euros mensuels qu'elle touchait avant la mort de son père] mais un accord avec David est plus compliqué", explique la journaliste.

"Il a un comportement de père de famille, il ne veut pas la même chose que Laura, continue Lena Lutaud. Le fils de Johnny Hallyday réclame les droits sur une vingtaine d'album et "surtout le droit moral. Et là où il est très élégant, c'est qu'il demande à ce que Jade et Joy, qui ont aussi été déshéritées, soient parties prenantes dans ce droit moral (...). Pour l'instant tout va à Laeticia, et David est le seul à avoir pensé à Jade et Joy. Après, on peut imaginer qu'en devenant majeures, Jade et Joy pourraient faire une même action en justice ou discuter avec leur mère pour prendre part à l'héritage de leur père."

La journaliste est aussi revenue longuement sur les différentes questions fiscales et patrimoniales qui restent à démêler entre les membres de la famille Hallyday. Le feuilleton pourrait trouver une conclusion à la fin du mois d'octobre.