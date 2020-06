Qui est vraiment Laeticia Hallyday ?

publié le 27/06/2020 à 14:31

En Floride, à Miami, Laeticia Boudou mène l'existence d'une jeune fille riche... Son père roule en Rolls, survole la baie en hélicoptère et passe ses nuit à chouchouter ses clients célèbres dans son club, l'Amnesia Miami. Elle se rêve un destin de mannequin. Mais malgré ses mensurations filiformes, elle ne correspond pas aux canons du métier. Sa taille moyenne, 1m72, lui bloque l'accès aux podiums de la mode.



Elle mise donc sur son visage aux cheveux bouclés parsemé de taches de rousseur qu'elle ajoute parfois au pinceau, pour se faire remarquer. Après tout ne lui dit-on pas depuis qu'elle est toute petite qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Shirley Temple, l'enfant star de Hollywood ?



Laeticia Boudou, future Hallyday, son book sous le bras, court les castings photo. Quelques séances par ci par là mais rien de convaincant. Des allers-retours entre les Etats Unis et la France. A Paris, le temps de tenter sa chance auprès des agences, elle est hébergée, en tout bien tout honneur, par le chanteur Jean-Luc Lahaye dans sa maison de Montmartre.



Elle sait se faire des amis, profite des relations people de son père, mais n'a rien d'une fêtarde invétérée...Un minimum de sorties en boite de nuit, pas d'alcool, pas de drogue et des petits amis au compte-gouttes. Deux seulement alors qu'elle fête son vingtième anniversaire. Elle ne sait pas que dans une semaine, un troisième homme, un chanteur, va bouleverser sa vie...



Découvrez la suite du portrait intime de Laetitia Hallyday, en écoutant le podcast en-haut de cet article.

L'invité "Confidentiel"

Laurence Pieau, journaliste Journaliste, présidente et fondatrice d'Alternative Vegan, ancienne directrice de la rédaction de Closer. Elle a co-écrit, avec François Vignolles, le livre "Laeticia, la vraie histoire", paru aux Editions Plon en 2018.