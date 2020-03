Coronavirus : Laeticia Hallyday appelle les Français à être responsables

publié le 16/03/2020 à 13:41

Laeticia Hallyday, qui vit à Los Angeles avec ses deux filles, Jade et Joy, a tenu à interpeller les Français sur leur comportement face au coronavirus en France. Elle appelle ses compatriotes à un comportement responsable.

"Pour la grande majorité des personnes à l'échelle nationale et mondiale, ce virus ne nous concerne pas. C'est l'un de ces moments de la vie, de l'Histoire, où vos actions concernent quelque chose de plus grand. Elles concernent quelqu'un d'autre. Elles concernent quelque chose de plus grand, un plus grand bien dont vous ne serez peut-être jamais témoin. Une personne que vous sauverez et que vous ne rencontrerez jamais."

Le message a été diffusé sur une story Instagram et ensuite repris par Closer. La veuve de Johnny Hallyday a souligné qu’il fallait surtout ralentir la propagation du virus : "Ce n'est pas comme les autres maladies et nous n'agissons pas comme ça. C'est plus contagieux, c'est plus fatal (...) Nous avons besoin que cette chose bouge assez lentement pour que nos systèmes médicaux collectifs, nationaux et mondiaux retiennent les très malades afin que tous les grands malades puissent être soignés. Parce qu'en cette période de virus grave, il y a aussi toutes les autres choses qui nécessitent des soins."