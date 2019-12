Le prince William et Kate Middleton, avec leurs enfants George et Charlotte, à la messe de Noël, le 25 décembre 2019.

La princesse Charlotte, âgé de 4 ans et demi, a assisté mercredi 25 décembre à sa première messe de Noël à Sandringham. Une tradition de la famille royale d'Angleterre qu'elle ne pouvait pas suivre jusqu'à présent puisque bien trop petite. Intimidée, la fillette a salué comme une grande le public et a même reçu un cadeau des mains d'un petit garçon : un bouquet de roses blanches.

Des centaines de Britanniques attendaient devant l'église Sainte-Marie-Madeleine pour saluer le prince William, Kate Middleton, et leurs deux plus grands enfants. James Heather, 6 ans, était dans la foule avec sa maman Nakita. Quand Kate Middleton et Charlotte sont passées, il a tendu son bouquet, tout fier de lui.

"James avait hâte de voir la princesse Charlotte. Il avait choisi et cueilli les fleurs lui-même. Quand ils (la famille royale) ont quitté l'église, Kate s'est approchée et a demandé 'est-ce qu'elles sont pour Charlotte ?' et James a répondu 'oui' avant de lui tendre le bouquet. Charlotte avait l'air très timide, mais ça se voyait qu'elle était heureuse et elle lui a dit 'merci'", a confié la mère de James au tabloïd The Mirror.

Un peu plus loin, un membre de la sécurité a voulu décharger la princesse Charlotte de ce joli bouquet de roses mais elle a refusé de le donner et l'a gardé avec elle jusqu'à ce qu'elle regagne la voiture avec ses parents.

