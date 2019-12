Kate Middleton partage une photo du prince William avec ses enfants pour Noël

publié le 26/12/2019 à 02:19

La concurrence entre Kate Middleton et Meghan Markle a été rude sur les cartes de vœux. Le joli minois du petit Archie a remporté tous les suffrages. Mais pour les vœux de Noël transmis sur les réseaux sociaux ce mercredi 25 décembre, c'est sans aucun doute la duchesse de Cambridge qui gagne.

Kate Middleton a posté sur Twitter et Instagram une photo attendrissante de ses enfants et du prince William, souhaitant au passage un "Joyeux Noël" à tous ses abonnés. Sur le cliché, on voit le duc de Cambridge embrasser son plus jeune fils, le prince Louis, qui a bien changé. Sur Instagram, plus d'un million de personnes ont "liké" la photo en moins de 24 heures.

Le prince Harry et Meghan Markle, qui avaient donc choisi de mettre en avant leur petit garçon sur leur carte de vœux, ont eux opté pour la simplicité et ont posté un message écrit en blanc sur fond bleu : "On vous souhaite à tous un très Joyeux Noël".