publié le 11/01/2021 à 18:08

Karine Le Marchand démarre 2021 avec Opération Renaissance, diffusée ce 11 janvier sur M6 à 21h05. Un nouveau programme qui s'intéresse à l'obésité, dont le tournage aura duré 3 ans. 10 témoins en obésité morbide (9 femmes et un 1 homme) sont suivis par les caméras et 10 spécialistes du surpoids tout au long de cette émission.



"Ce qui a été le déclencheur ça a été la rencontre avec un chirurgien de chirurgie réparatrice qui m'a fait lire le courrier des personnes qu'il opérait et toutes parlaient de renaissance, et ce mot, je l'ai trouvé tellement fort que ça m'a fait comprendre ce qu'était la chirurgie bariatrique", explique l'animatrice-phare de M6 au micro de RTL.

"Nous avons choisi de suivre des témoins qui étaient déjà engagés dans un parcours de chirurgie bariatrique et de les accompagner tout au long de leur transformation", précise de son côté Stéphanie Sartel, responsable des programmes externes de Flux à M6 et RTL. Dans le premier épisode de ce lundi soir, on suivra les parcours de deux femmes : Stacy, 120 kilos pour 1m64 et Élodie 116 kilos pour 1m55. Une allergie a d'ailleurs failli coûter la vie à l'une des patientes. "J'ai eu très, très peur", avoue Karine Le Marchand, avant de souligner que "sur les dix, il y en a quand même deux qui ont failli mourir, pour différentes raisons. Ce n'est pas anodin cette chirurgie".

"Nos témoins nous ont ouvert les portes de leur intimité pour nous faire partager les années les plus importantes de leur vie, faites de douleurs, de petites joies et de grandes victoires", poursuit Stéphanie Sartel, qui conclut : "Maigrir ne signifie pas devenir soudainement heureux. Pour cela, il leur a fallu du temps pour affronter les blessures anciennes, apprendre à s’aimer et accepter de changer".