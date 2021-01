"Riverdale" (Netflix) : Lili Reinhart victime d'une usurpatrice en interviews

publié le 24/01/2021 à 20:02

Alors que la saison 5 de la série Riverdale a été lancée le 21 janvier dernier sur Netflix, la campagne de promotion est aujourd'hui marquée par une étrange mésaventure. L'une des actrices principales, Lili Reinhart (Betty Cooper), a récemment été victime d'usurpation d'identité.

Comme le rapporte BFM TV, c'est même en donnant plusieurs interviews que l'usurpatrice s'est révélée au grand jour. Le magazine américain Seventeen a révélé avoir été victime de la supercherie via un communiqué publié sur Twitter.



"Aujourd'hui, peut-on lire, nous avons brièvement publié un article. On nous a fait croire que certaines des informations qu'il contenait venaient de Lili Reinhart. Néanmoins, on nous a fait savoir que la personne qui nous a contactés était en fait une imposture et n'avait aucun lien avec la star de Riverdale. Nous présentons nos sincères excuses à Lili et ses fans pour ce problème. Nous avons réagi rapidement en supprimant l'article de notre site et regrettons cette erreur.".

Même chose du côté du Daily Express, dont un journaliste a avoué sur Twitter avoir été berné par une personne imitant l'actrice : "Evidemment, j'ai honte et je suis assez perturbé. Je présente mes excuses à quiconque s'est fait avoir par l'article."

La réaction de Lili Reinhart

Lili Reinhart a elle-même réagi à l'étrange affaire sur son compte Instagram. "Pour une raison étrange, écrit-elle, une personne s'est fait passer pour moi lors d'une interview pour Seventeen. Elle ne leur a rien dit d'inapproprié, mais ses mots ne venaient pas de moi et je souhaitais le faire savoir".

L'usurpatrice avait saisi l'occasion de s'exprimer pour répandre dans les médias de fausses informations autour de la saison 5 de Riverdale. Elle assurait notamment que l'histoire d'amour entre Betty, son personnage, et Archie (KJ Apa) se poursuivrait dans cette saison, explique BFM TV.