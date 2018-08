VIDÉO - "L'Amour est dans le pré" : Daniel ému aux larmes par la lettre de lycéennes

Daniel et Karine Le Marchand

"Elles sont au lycée agricole. Elles m'ont simplement écrit pour m'encourager". C'est très ému que Daniel, 47 ans, éleveur de vaches allaitantes en Normandie, a révélé le contenu de l'une de ses lettres à Karine Le Marchand sur M6. L'émission L'Amour est dans le pré du lundi 20 août 2018 était consacré à l’ouverture des précieuses missives. En général, ce sont plutôt des prétendants et des prétendantes énamourés qui font l'effort d'envoyer une lettre.



Daniel a naturellement eu droit à ces mots d'amour et ces présentations succinctes, mais il a aussi reçu des encouragements simples et sincères d'adolescentes de sa région qui suivront très certainement son parcours dans l'émission de M6 avec attention. "Nous espérons de tout cœur que tu trouveras l'âme-sœur car tu mérites d'être heureux", ont écrit les jeunes femmes provoquant ainsi une vive émotion chez l'agriculteur.

L'agriculteur n'est pas habitué à cette douceur. L'éleveur a donné par la suite, les yeux encore mouillés de quelques larmes, des détails sur sa jeunesse durant laquelle il n'a "pas souvent" été encouragé. "Mon père, il ne savait pas faire de compliments déjà... Et ma mère, pas mieux...", a-t-il confié à Karine Le Marchand.