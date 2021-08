"L'amour est dans le pré" : Hervé, Vincent, Jean-Daniel... à l'épreuve du speed-dating

Ils étaient 12 retenus par la production mais, après un abandon, ils ne seront plus que 11 à chercher l'âme-sœur face aux caméras de L'Amour est dans le pré. Une 16e saison pour l'émission culte de M6 qui démarre, comme le veut la tradition, par la fameuse séquence de speed-dating tant attendue par les candidats et les prétendants. Après tout, il s'agit de la première fois que les éventuels tourtereaux croiseront leurs regards...

Trois femmes et huit hommes, âgés de 28 à 62 ans, vont se lancer dans cette nouvelle aventure cette année. Après la diffusion des portraits, il y a plusieurs mois, les courriers ont été lus par les candidats et un premier écrémage a eu lieu. Pour ces deux premiers épisodes qui seront diffusés ce 30 août, l'émission se concentre sur quelques candidats afin de vivre au mieux l'angoisse des prétendantes, le stress des agriculteurs mais aussi la désillusion et la magie de ces premières rencontres.

Quels sont les candidats qui vont être mis à l'honneur par L'Amour est dans le pré ce soir ?

Jean-Daniel, le vigneron suisse

L'amour ne connaît pas de frontière. L'Amour est dans le pré aussi. Jean-Daniel a 53 ans, est père d’une fille de 17 ans, vigneron et éleveur de vaches d'Hérens en Suisse. "Atypique, chaleureux, attachant, alliant l’amour de la terre à l’amour de l’histoire, de la musique, de Johnny et du vin, Jean-Daniel, avec son patois mélangeant valaisan et onomatopées, s’annonce comme l’un des personnages de cette 16e saison", promet la production.

Il est le premier agriculteur suisse à participer à l'émission de M6 avec Paulette, une autre célibataire de cette saison 2021. Ampélographe reconnu, Jean-Daniel possède le don d’identifier différents cépages du premier coup d’œil et est allé jusqu’en Russie pour mettre à profit son incroyable mémoire. Il a le goût des bonnes choses, des voyages et présente une personnalité originale.

Vincent, éleveur de chevaux

Vincent est un père divorcé de deux enfants. Il s'est séparé de sa compagne il y a un an. À 40 ans, il est éleveur de chevaux en liberté et organise des spectacles équestres en France et en Europe. Sa propriété se trouve en Provence-Alpes Côte d’Azur. "80% de ma vie se passent ici au milieu des écuries. S’il y a une clôture à changer il faut la changer et mes chevaux ont besoin de manger 365 jours par an. Les spectacles ne sont que la finalité”, explique-t-il à M6.

Vincent reconnaît que derrière son caractère "entier", vous découvrirez un cœur tendre et qu'il est "une vraie guimauve". Il recherche "une jolie trentenaire" pour profiter de la vie à deux, quitte à changer pour découvrir un autre domaine que celui de ses chevaux. Grand romantique, il confie : "Quand je tombe amoureux, je suis un peu comme un morceau de beurre qui fond au soleil".

Hervé, éleveur de vaches laitières

Il est l'autre Hervé de cette saison. Celui-ci n'a pas de moustache. Il est Picard et a 42 ans. Il est éleveur de vaches laitières et fait de la polyculture. Il n'a pas d'enfant et vit dans les Hauts-de-France. "Avec sa gouaille, son accent, son naturel, sa candeur et ses maladresses, Hervé est une personnalité qu’on n’oublie pas, annonce la production de L'Amour est dans le pré.



Élevé dans la ferme familiale où il a passé une enfance heureuse, Hervé a naturellement repris l’activité de ses parents à leur retraite et s’épanouit pleinement dans cet univers agricole. Très apprécié dans son village où tout le monde loue sa gentillesse et son côté serviable, il occupe le poste de 2e adjoint au maire".



Responsable, certes, mais pas encore totalement indépendant. Logé chez ses parents à 43 ans, Hervé avoue sans gêne sa virginité. Ne fréquentant ni les bars ni les sites de rencontres, il a connu quelques amourettes durant ses jeunes années mais ne sait aujourd’hui pas réellement s’il plait aux femmes.