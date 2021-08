"L'Amour est dans le pré", saison 16 : date, candidats.. Ce qu'il faut savoir

La prochaine saison de L'Amour est dans le pré se rapproche. À partir du 23 août sur M6, les fans pourront découvrir un épisode spécial de l'émission qui fête ses 15 ans, avant de découvrir la saison 16 le 30 août prochain à 21h05.

Pour cette saison 16, 11 nouveaux agriculteurs ont décidé de trouver l'amour, accompagnés par Karine Le Marchand. 3 femmes et 8 hommes âgés de 28 à 62 ans vont se lancer dans cette nouvelle aventure. De la diffusion des portraits, dont ceux de Delphine et Nathalie qui ont émus le public, l'ouverture des courriers, aux premières rencontres et aux séjours à la ferme, la saison 16 de L'Amour est dans le pré aura les mêmes ingrédients du succès de l'émission de M6.

"De l’amour, de l’émotion et du rire pour la rentrée, on va bien en avoir besoin !", résume Karine Le Marchand pour cette saison 16 sur son compte Instagram à l'attention de ses abonnés.