"L'Amour est dans le pré" : comment écrire aux 12 candidats ?

publié le 06/02/2021 à 10:00

Les premiers portraits des agriculteurs célibataires qui seront les héros et les héroïnes de cette saison 2021 ont été révélé sur M6. Peut-être que l'un de ces cœurs à prendre vous a tapé dans l'œil. La personnalité, l'histoire personnelle ou même le seul physique a pu vous intriguer. Comment faire alors pour attirer l'attention des candidats et vivre quelques jours chez eux, à la campagne ?

Comme vous le savez si vous suivez l'émission culte depuis son lancement, l'un des temps forts du programme est la découverte du courrier. Les agriculteurs découvrent, souvent émus, les mots, les dessins et les photos, de parfaits étrangers qu'ils ont pourtant séduits. Un moment riche en émotion pour ces hommes et ces femmes souvent habitués à la solitude.

Dans cette saison 16, les candidats sont âgés de 27 à 62 ans et viennent des quatre coins de la France, et pour la première fois, de Suisse. Pour écrire à ces éleveurs, vignerons, maraîchers, horticulteurs ou encore sylviculteurs... une seule adresse : L'amour est dans le pré TSA 21234 75070 Paris Cedex 02. Si vous voulez économiser un timbre (même si rien ne remplace une lettre manuscrite, tellement plus romantique) vous pouvez aussi faire connaître vos sentiments par email : lamourestdanslepre@m6.fr. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les portraits des agriculteurs sur RTL.fr.