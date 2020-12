L'actrice Natalie Desselle Reid ("Les reines de Beverly Hills") est morte à 53 ans

publié le 08/12/2020 à 12:22

L'actrice américaine Natalie Desselle Reid est décédée lundi 7 décembre à son domicile de Los Angeles. Elle a été emportée par un cancer du colon à l'âge de 53 ans, a annoncé son ancien agent, Dolores Robinson. Son mari, Leonard Reid, et ses trois enfants, Sereno, Summer et Sasha, ont communiqué la triste nouvelle via le compte Instagram de la comédienne.

Natalie Desselle s'était fait connaître dans la comédie Les reines de Beverly Hills (1997) de Peter Townsend, où elle partageait l'affiche avec Halle Berry. La même année, le public français l'avait retrouvée dans le film policier Le prix à payer de F. Gary Gray.

Natalie Desselle Reid a ensuite enchaîné avec un rôle important dans la comédie américaine How to Be a Player, de Lionel C. Martin. Dans les années 2000, la comédienne apparaît dans Eve, "une série populaire outre-Atlantique", diffusée de 2003 à 2005, détaille Télé-Loisirs.

Son décès à un si jeune âge et en pleine ascension a suscité l’émotion, à commencer par plusieurs personnalités, comme Halle Berry. L'actrice lui a rendu hommage sur Instagram en révélant avoir "le cœur brisé".

"Je suis totalement choquée. J'ai le cœur brisé. Je vais avoir besoin d'une minute”, a-t-elle écrit en mémoire à "l'un des êtres les plus précieux qu'(elle) ait connu". La star de X-Men a également publié un extrait du film Les reines de Beverly Hills.

D'autres célébrités ont salué la comédienne décédée prématurément. Octavia Spencer (La couleur des sentiments) et Viola Davis, ont tenu à exprimer leur émotion sur les réseaux sociaux. "Ton talent nous manquera", peut-on lire sur la page de l'actrice oscarisée pour le long-métrage Fences.