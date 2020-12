L'actrice Betty Bobbitt ("Crocodile Dundee") est décédée à 81 ans

publié le 01/12/2020 à 11:03

L'actrice américaine Betty Bobbitt est décédée le 30 novembre dernier à 81 ans, des suites d'un AVC. C'est son fils Christopher Hill qui a annoncé la triste nouvelle sur la page Facebook dédiée à sa mère.

"Malheureusement, maman est décédée ce matin à 10h20 après 5 nuits à l'hôpital. Elle était paisible et ne souffrait pas. Merci pour votre soutien", écrit ainsi Christopher Hill, qui avait prévenu dès mercredi dernier que sa mère était à l'hôpital après un AVC.

Betty Bobbitt laisse derrière elle une carrière de plus de six décennies au théâtre, à la télévision et au cinéma. Elle est notamment connue pour avoir incarné Judy Bryant dans la série Prisoner : Cell Block H, l'un des premiers personnages lesbiens du petit écran. Au départ, Betty Bobbitt ne devait interpréter Judy Bryant pour quelques apparitions. Devant l'engouement du public, qui n'est pas habitué à voir des héroïnes lesbiennes, Betty Bobbitt reste pour 430 épisodes dans Prisoner : Cell Block H.

> Prisoner Cell Block H - Official Trailer

Après Prisoner : Cell Block H, l'actrice rejoint la franchise Crocodile Dundee en 1988 avec Paul Hogan dans le rôle du célèbre chasseur de crocodiles. Elle incarne la touriste Meg dont les cameos sont aussi visibles dans Crocodile Dundee II, Crocodile Dundee à Los Angeles et The Very Excellent Mr. Dundee. Dans la suite de sa carrière, Betty Bobbitt joue à la télévision et en 2011 où elle publie ses mémoires retraçant sa carrière.