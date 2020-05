Mory Kanté, musicien guinéen connu pour son tube "Yéké Yéké", est décédé

Mory Kanté, chanteur et musicien guinéen connu grâce au tube "Yéké Yéké"

publié le 22/05/2020 à 15:00

On le surnommait le "griot électrique". Le célèbre musicien guinéen Mory Kanté est décédé le vendredi 22 mai à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry, a confirmé son fils Balla Kanté à un correspondant de l'AFP.

Pionnier de l’afro-funk, le joueur de kora est notamment connu pour son tube Yéké Yéké, qui rencontra un succès considérable en 1987. Cette chanson d’amour mêlant rythmes afro-beat et dance music s’est hissée en tête des charts de nombreux pays.

Avec ce titre, Mory Kanté devient l’un des l'artistes africains les plus vendus dans le monde et reçoit un disque d’or. Composé au début des années 1980, Yéké Yéké se trouvait déjà sur l'album À Paris, mais l'artiste l’a réenregistré pour son disque Akwaba Beach (récompensé par une Victoire de la musique en 1988). C’est cette version que l’on connaît surtout. Le morceau a depuis fait l’objet d’un grand nombre de remixes, adaptations et reprises.

Dans les années 90, Mory Kanté connaît encore le succès. Il enregistre l’album Touma avec la participation du guitariste Carlos Santana, se produit lors d'un concert à Central Park à New York et donne un spectacle lors de l'inauguration de la Grande Arche de La Défense à Paris. Véritable griot, Mory Kanté a été l’un des grands ambassadeurs de la culture mandingue et des musiques de l’Afrique de l’Ouest. Il avait sorti un livre-disque inspiré de sa propre histoire intitulé Cocorico ! Balade du griot, avec l’acteur français Reda Kateb. Son dernier album, La Guinéenne, est sorti en 2012.