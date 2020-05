L'acteur Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans

publié le 18/05/2020 à 13:02

Il était l'acteur fétiche de Claude Sautet, il a tourné avec les plus grands, de Jean Renoir à Agnès Varda en passant par Alfred Hitchcock et Costa-Gavras : Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé ce lundi 18 mai sa famille à l'AFP.



"Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indique ce communiqué de la famille transmis à l'AFP par Gilles Jacob, ami de l'acteur et ancien président du Festival de Cannes.

Également producteur, réalisateur et scénariste, Michel Piccoli était autant à l'aise sur un plateau de tournage que sur une scène de théâtre. Avec plus de 70 ans de carrière, il a joué dans plus de 200 productions au cinéma ou à la télévision et dans une cinquantaine de pièces de théâtre et a été récompensé de quatre prix dont celui d'interprétation masculine lors de la 33ème édition du Festival de Cannes pour son rôle dans Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio, sorti en 1980.

On l'a vu pour la dernière fois au cinéma dans Holy Motors de Leos Carax en 2012, Vous n'avez encore rien vu d'Alain Resnais ou encore Le Goût des myrtilles de Thomas de Thier la même année.

Monstre sacré du cinéma français, Michel Piccoli ("Le mépris", "Les choses de la vie", "Habemus papam"...) est mort à l'âge de 94 ans. Il livrait ici sa conception du métier d'acteur, en 1970. #MichelPiccoli pic.twitter.com/sFQsWrA3tm — Ina.fr (@Inafr_officiel) May 18, 2020