Little Richard, pionnier du rock'n'roll, est décédé à 87 ans

publié le 09/05/2020 à 16:21

C'est l'un des pères du rock'n' roll qui disparaît. Little Richard, légende de la musique américaine, est décédé à l'âge de 87 ans, annonce le magazine Rolling Stone. C'est son fils Danny Penniman qui a confirmé sa disparition. La cause de son décès est inconnue pour le moment.

De son vrai nom Richard Wayne Penniman, Little Richard a jeté les bases du rock'n'roll. Dans les années 1950, ce pianiste virtuose a signé de nombreux succès tels que Tutti Frutti, Long Tall Sally,Rip It Up, Lucille ou encore Good Golly Miss Molly.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...