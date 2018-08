publié le 25/05/2018 à 09:30

Ils étaient 18 aventuriers à venir prendre leur revanche aux îles Fidji. L'aventure Koh-Lanta touche à sa fin ce vendredi 25 mai à l'occasion de la finale diffusée sur TF1. Clémence, Javier, Jérémy et Pascal sont les quatre derniers candidats dans la course au titre de "meilleur aventurier".





Pendant les 32 jours de cette saison All-Stars, les tribus rouge (Toa) et jaune (Wakaï) ont disputé de nombreux challenges afin d'améliorer leur confort dans l'aventure et remporter des immunités pour échapper au conseil. Entre recomposition des équipes, alliances et stratégie, le quotidien des aventuriers n'a pas été de tout repos.

Mais l'arrivée est encore loin pour les quatre finalistes : ils devront exceller dans la course d'orientation pour espérer monter sur les mythiques poteaux. Une confrontation au sommet où seulement deux candidats feront face au jury final qui élira celui qui succédera à Laurent Maistret et remportera les 100.000 euros. Mais avant de connaître le nom du vainqueur, découvrez les finalistes de ce combat des héros.

Clémence, de retour en finale 12 ans après sa victoire

Unique femme dans ce carré final (grâce à son collier d'immunité offert par Cassandre), Clémence est une adversaire de taille. Cette gérante d'un café-concert est la seule finaliste de cette édition à avoir déjà gagné Koh-Lanta (saison 5 en Nouvelle-Calédonie). Après une élimination amère lors de sa deuxième participation (Le retour des héros en 2009), la candidate de 33 ans n'a pas hésité avant de repartir pour une troisième aventure. En finale, l'aventurière devra jouer des coudes pour s'imposer face à ses adversaires. Si la course d'orientation et les poteaux n'ont aucun secret pour cette compétitrice, elle devra toutefois convaincre le jury final pour espérer accrocher une deuxième victoire à son palmarès.

Clémence (2005 et 2009) 33 ans, Manche (50), Gérante d'un café-concert Crédit : Laurent VU/ALP/TF1

Javier, le redoutable stratège belge

Éliminé à la réunification lors de son aventure en 2012, Javier ne faisait pas forcément partie des favoris de ce Combat des héros. Par chance, après avoir passé l'étape cruciale cette année, l’entrepreneur de 45 ans a misé sur son côté stratège pour avancer dans l'aventure. Entre faux collier et multiples alliances, le candidat n'a pas hésité à trahir des alliés pour arriver à ses fins. Pourtant, son étonnante forme physique lui a permis de décrocher la dernière immunité, synonyme de qualification pour la finale. Une première pour le belge qui devra s'attirer les faveurs de ses anciens coéquipiers malgré ses trahisons, pour remporter le jeu.

Javier (2012) 45 ans, Belgique, Entrepreneur Crédit : Laurent VU/ALP/TF1

Jérémy, l'aventurier revenu de l'île de l'Exil

Le benjamin de cette finale est un aventurier accompli qui revient de loin. Éliminé au moment de la réunification, il a affronté Clémentine lors du dernier duel sur l'île de l'Exil. Un ultime affrontement que Jérémy a remporté face à la candidate, qui lui a légué son collier d'immunité (trouvé par Julie au début du jeu). Alors que son isolement lui avait coûté son éviction lors de sa précédente aventure, le jeune blogueur a su faire les bonnes alliances et garder sa protection jusqu'au bout pour accéder en finale. Si le candidat a toutes ses chances pour l'emporter, c'est uniquement le conseil final qui aura le dernier mot.

Jérémy (2016) 28 ans, Isère (38), Blogeur Crédit : Laurent VU/ALP/TF1

Pascal, l'ex-finaliste prêt à prendre sa revanche

Finaliste malheureux en Thaïlande (2015) face à son amie Wendy, le promoteur immobilier est à deux doigts de prendre sa revanche. Plus sportif, motivé et stratège que jamais, Pascal a brillé lors des dernières épreuves de confort et d'immunité en solo. Mais sa grande gueule et son impulsivité ont fait trembler le camp des héros. Le doyen de cette saison "All-Stars" reste toutefois un sérieux adversaire puisqu'il est arrivé premier à la course d'orientation et à l'épreuve des poteaux lors de sa précédente participation. Un exploit qu'il espère réitérer afin d'arriver sur la plus haute marche du podium, sauf si les membres du jury en décide autrement.

Pascal (2016) 51 ans, Alpes-Maritimes (06), Promoteur immobilier Crédit : Laurent VU/ALP/TF1