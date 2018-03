publié le 16/03/2018 à 17:48

Tiffany, Jérémy, Clémence, Alban… Les aventuriers de Koh-Lanta sont de retour, plus motivés et aguerris que jamais. Pour cette cinquième édition spéciale de l'émission, 18 candidats emblématiques reviennent tenter leur chance dans Le Combat des héros ce vendredi 16 mars. Une saison pleine de rebondissements les attend.



Finalistes, éliminés à la course d’orientation, au conseil des Ambassadeurs, avant ou après la réunification, ils ont soif de revanche et veulent aller le plus loin possible. À coups de stratégie et d’alliances, ces candidats seront prêts à tout pour arriver en finale et décrocher les 100.000 euros.

