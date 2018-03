DIAPORAMA - Qui sont les 18 candidats de "Koh-Lanta : le combat des héros" ?

publié le 16/03/2018 à 08:30

Ils sont revenus pour prendre leur revanche. Dix-huit anciens candidats vont s'affronter dans une nouvelle saison de Koh-Lanta. Une édition spéciale placée sous le signe du Combat des héros dans les îles Fidji, qui sera diffusée à partir du vendredi 16 mars sur TF1.



Quatre ans après la dernière édition "All Stars" remportée par Laurent Maistret, ces aventuriers emblématiques partagent un point commun. Finalistes, éliminés à l'épreuve d'orientation, évincés lors du conseil des Ambassadeurs, sortis avant ou après la réunification, ils reviennent tenter leur chance.

Âgés de 21 à 51 ans, ces neuf hommes et neuf femmes sont issus de différentes saisons du jeu d'aventure : Clémence (2005 et 2009), Ludovic (2006), Nathalie (2008), Raphaële (2009), Olivier (2011), Javier (2012), Cédric, Chantal et Alban (2015), Cassandre et Pascal (Thaïlande 2016), Candice, Jérémy et Julie (L'île au Trésor 2016), Yassin et Clémentine (Cambodge 2017) Dylan et Tiffany (Fidji 2017).

Les candidats vont tenter de remporter les 100.000 euros promis au vainqueur. Mais s'ils pensaient tout connaître du jeu, leur aventure sera perturbée par une grande nouveauté : la plage de l'Exil. Les aventuriers éliminés seront envoyés à cet endroit où ils tenteront de réintégrer l'aventure au moment de la réunification.