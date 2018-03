"Koh-Lanta" : ambiance tendue et vieille rancune entre Clémentine et Yassine

publié le 16/03/2018 à 22:29

Ils n'ont pas tardé pour annoncer la couleur. Au moment de la révélation des équipes, rouge ou jaune, les deux anciens candidats de la saison 2017, Yassin et Clémentine ont eu quelques "tendres" paroles l'un pour l’autre"



Au moment de tirer son foulard jaune qui l'oppose à Yassine, nouveau candidat rouge, Clémentine a laissé éclater sa joie : "Je suis ravie ! J'avais pas l'impression d'être la bienvenue chez les Rouges." Pressée par Denis Brogniart de s'expliquer, Clémentine a continué : "Je sais pas je trouve qu'il y a beaucoup de rancœur dans certaines paroles. Je suis ravie d'être contre ces paroles."

Ces paroles étaient celles de Yassine. Quelques instants auparavant, alors qu'il expliquait son état d'esprit et ses motivations, il a annoncé : "Je veux surtout rester entier et ne pas faire de crasses aux gens parce que ça, on l’emmène jamais très loin avec nous". Référence à peine voilée à la stratégie développée par Clémentine, candidate très critiquée par les réseaux sociaux.

Le présentateur a ensuite provoqué un échange qui ne manquait pas de saveur. "J'ai parlé de mes coéquipiers rouges...", a commencé Yassin avant de couper Clémentine dans son élan par une réflexion sarcastique : "Ah ben oui c'est vrai que l'équipe des Rouges c'était elle, puisqu'elle les a tous éliminés". Rires entendus des autres candidats. La guerre est déclarée. Et les internautes apprécient le spectacle.

#KohLanta clémentine elle m’énerve déjà au bout de 10 minutes... elle a pas changé c’est fou ça d’être aussi insupportable — jonathan (@jonathan35001) 16 mars 2018