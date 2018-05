"Koh-Lanta" : comment TF1 pourrait remplacer l'émission

publié le 13/05/2018 à 20:27

L'annulation du tournage de la 19e saison de Koh-Lanta, que TF1 devait diffuser à l'automne prochain, a fait réagir. Le tournage venait de commencer. Un candidat âgé de 34 ans est soupçonné d'agression sexuelle. La victime, une autre candidate, s'appelle Candide Renard, 21 ans. C'est la fille d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de foot du Maroc.



Aucune plainte n'a été déposée pour le moment, mais l'affaire est suffisamment grave pour que la production décide de rapatrier immédiatement Denis Brogniart et les 250 Français, candidats et membres de l'équipe, envoyés aux Fidji.

L'annulation de l'émission est un coup dur pour TF1. "Il va falloir qu'ils improvisent 14 soirées d'ici le mois de septembre", souligne Benoît Daragon du Parisien. Des soirées lucratives pour la chaîne grâce aux pages pub. Chaque numéro de Koh-Lanta coûte environ 800.000 euros, mais en rapporte plus du double en recettes publicitaires (entre 1,5 et 2 millions euros par émission).

"C'est sûr que c'est compliqué. On sait que quand ils lancent autre chose les vendredis soir (...) ça marche moins bien. Donc ils vont devoir innover, tenter des trucs, prendre des risques et forcément l'audience générale va en pâtir", note Benoît Daragon





Dorénavant, TF1 doit réfléchir par quel programme remplacer Koh-Lanta. "Soit une autre licence de divertissement. On parle aussi de Ninja Warrior par exemple. On parle d'un avancement de Danse avec les Stars. C'est un nouveau Tetris qu'il faut construire pour TF1", indique Benjamin Meffre de Puremedias.



"TF1 avait déjà son bloc de TF1 prévu, maintenant elle doit faire sans, donc elle va sans doute avancer des diffusions de programmes qu'elle avait prévues plus tard dans la saison et après espérer tourner relativement vite une nouvelle saison de Koh-Lanta pour réoccuper de nouveau la case du vendredi".



Ninja Warrior, pressenti pour remplacer l'émission de Denis Brogniard, devait être diffusée cet été, "mais ça pourrait être décalé".

L'actu média de la semaine

- Hier soir, l'Eurovision est arrivée largement en tête des audiences avec 5,2 millions de téléspectateurs, la meilleure audience depuis 8 ans. En revanche pour The Voice, suivi par 4,5 millions de téléspectateurs, c'est en audience la plus mauvaise finale de toute l'histoire de l'émission.



- Michel Drucker devrait être de retour sur France 2 à la rentrée. La direction lui a proposé de retrouver sa case du dimanche, en début d'après-midi qu'il a occupée pendant 18 ans, de 1998 à 2016. Conséquence : Les Enfants de la télé, l'émission de Laurent Ruquier devrait passer en fin d'après-midi.



- Autre retour à la rentrée, celui de Garde à vous sur M6. Le tournage vient de se terminer à Quiberon, en Bretagne. Ce sera une nouvelle version de l'émission lancée en 2016.