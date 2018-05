publié le 24/05/2018 à 12:26

Koh-Lanta continue de faire la une de l'actualité ces dernières semaines. Et ceci pour deux raisons : l'annulation de la prochaine édition pour cause d'accusation d'agression sexuelle et la finale du Combat des héros vendredi 25 mai 2018 sur TF1. Une saison spéciale où la rumeur dit que les candidats, tous brouillés, ne seront pas là.



Raison de plus de faire le tri entre ces rumeurs et la réalité. "Rien n'est en direct. Initialement, alors que je devais être en tournage de Koh-Lanta, on avait décidé de faire la finale en différé sur place, et on a gardé ce dispositif", explique l'animateur. "Le dépouillement final sera diffusé à la suite de l'épisode vendredi soir".

Concernant la présence des aventuriers pour la grande finale, Denis Brogniart balaie les rumeurs. "Une immense majorité sera présente. On a envie de se retrouver, d'avoir une soirée avec les candidats de cette saison, les anciens, ce que l'on fait habituellement".



S'il est trop tôt pour dire si les candidats du tournage annulé seront récupérés sur la prochaine saison au printemps 2019 (dont le casting est en cours), le public préfère en savoir plus sur la nuit où tout s'est arrêté. "On a vécu un moment difficile. Je suis le premier à avoir dit qu'il était impossible pour moi de continuer le tournage, compte tenu de ce qui s'est passé", explique le présentateur.