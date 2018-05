publié le 11/05/2018 à 13:25

Koh-Lanta est dans la tourmente. Commencé il y a quatre jours, le tournage de la 19e saison vient d'être annulé après "un événement entre deux candidats".



Dans un communiqué, la société de production Adventure Line Productions a estimé qu'il était "impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines". Alors que la production a affirmé qu'il n'y avait aucun blessé, la thèse de l'agression sexuelle a été avancée par le journaliste Thierry Moreau.

Wendy, grande gagnante de Koh-Lanta 2016, s'est exprimée sur ces allégations. "Si ça c'est vraiment passé, c'est incompréhensible et honteux. Ayant participé au jeu, on ne pense jamais à ça. C'est vraiment allé très loin. Je comprends que la production ait arrêté le tournage, c'est un drame collectif. Tous les candidats sont touchés", dit-elle.

"Toute libido s'arrête après 2 jours"

Interrogée sur les règles de vie sur le camp, l'ex candidate explique que ce sont "celles de la vie de tous les jours". Et d'ajouter : "Il faut apprendre à vivre ensemble (...). On est avant tout des aventuriers, il n'y a pas de jeu de séduction ni de couple sur le jeu. Tout le monde se respecte".



L'ancienne gagnante insiste sur le fait que la séduction ne fasse pas partie des ressorts du jeu d'aventure de TF1. "L'approche physique des premiers jours ne dure pas. Toute libido s'arrête après 2 ou 3 jours (...). Durant ma saison, on ne pensait pas à ça. Loin de là", se défend-t-elle.



Une polémique qui rappelle le souvenir douloureux du décès d'un médecin de l'équipe en 2013. Wendy espère que cette affaire n'aboutira pas à l'annulation définitive de Koh-Lanta. "C'est vrai que là c'est quelque chose de très fort. J'espère que cela ne va pas mettre à mal l'aventure ou l'émission, qui est très suivie et adorée. J'espère aussi que ça ne mettra pas la production en porte à faux".