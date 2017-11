DIAPORAMA - "Koh-Lanta" : romancier, acteur, diacre... Que sont devenus les gagnants ?

Laurent Maistret, gagnant de "Koh lanta : La Nouvelle Édition" (2014), a su se faire une place dans le monde de la télé. Passé par "On n'est pas que des cobayes" sur France 5, il a participé et remporté "Danse avec les Stars".

Laurent Maistret, gagnant de "Koh lanta : La Nouvelle Édition" (2014), a su se faire une place dans le monde de la télé. Passé par "On n'est pas que des cobayes" sur France 5, il a participé et remporté "Danse avec les Stars". Crédits : LAURENT BENHAMOU/SIPA | Date :

François-David, gagnant de la saison 6 de "Koh-Lanta", est devenu acteur dans des séries telles que "Camping Paradis", "Workingirls", "Section de recherches" et au cinéma dans "Les Garçons et Guillaume, à table !". Crédits : Capture d'écran YouTube | Date :

publié le 03/11/2017 à 13:11

Ils ont été jusqu'au bout de l'aventure. Plus d'une vingtaine d'aventuriers ont remporté le célèbre jeu d'aventure Koh-Lanta, diffusé sur TF1 depuis 2001. Si certains visages sont familiers, d'autres peinent à revenir tant les candidats, malgré leur victoire, sont retombés dans l'anonymat.



Seize ans après le lancement de ce programme phare, qui fédère encore et toujours des millions de téléspectateurs, et au lendemain de l'annonce officielle du casting complet de la prochaine édition All Stars, RTL.fr s'est penché sur ce que sont devenus ces heureux aventuriers qui ont remporté le jeu et les 100.000 euros qui vont avec. La victoire a représenté un tournant dans la vie de certains. D'autres sont très vite retournés à leur vie d'avant.

Gilles, tout premier vainqueur de Koh-Lanta, a suspendu sa carrière de journaliste pour devenir administrateur de tournées pour spectacles, rapporte TéléStar. L'occasion pour lui de travailler avec Nicolas Canteloup, Patrick Timsit ou encore Pierre Richard. Il a publié deux livres : La Main blanche (2002) et La Cellule Bleue (2015). Selon nos confrères de Pure People, il aurait même pour projet d'écrire un seul-en-scène.

Après "Koh-Lanta", le retour à l'anonymat...

Si le phénomène Koh-Lanta les a mis sous les projecteurs pendant un temps, nombreux sont les aventuriers passés par le programme de TF1 qui n'ont pas souhaité donner une suite à leur célébrité éphémère.



Amel, gagnante de la saison 2, est retournée à ses activités d'assistante sociale. Philippe (saison 4) est retourné vivre dans le Puy-de-Dôme et a rénové une maison grâce à ses gains. Christelle, gagnante de la saison 8, a, elle, lancé son propre événement sportif caritatif en 2017 au bassin d'Arcachon, en soutien à l'association Keep a Breast, pour prévenir du cancer du sein, rapporte Voici. Et Marc (saison 14), après avoir fait don de son gain à une association, s'est retiré de la sphère publique. Il envisagerait de devenir diacre.



Romuald, qui gère un complexe sportif à Caen (Normandie), il organise tous les ans un Coach Lanta : "Quatre équipes s'affrontent sur une dizaine d'épreuves en conservant des épreuves mythiques de l'aventure : la dégustation et les poteaux", a-t-il confié au journal people.

... Ou l'heure de gloire

Il y a ceux qui ont profité de la notoriété qu'offre l'émission pour se faire une place de choix dans des castings ou des émissions de télévision. François-David, grand gagnant de la sixième saison, est par exemple devenu acteur. On a pu le voir dans des séries telles que Camping Paradis, Workingirls ou encore Section de recherches. Au cinéma, il a joué dans Les Garçons et Guillaume, à table !.



Il y a également Benoit, vainqueur en 2016, désormais en couple avec Jesta, qu'il a rejoint du côté de Toulouse. Les deux amoureux ont accepté de faire des publicités pour divers produits. On ne saurait conclure sans nommer Laurent Maistret, gagnant de Koh-Lanta : La nouvelle édition. Il est peut-être le vainqueur le plus populaire du jeu d'aventure. Passé par l'émission de France 5 On n'est pas que des cobayes, il s'est distingué par sa participation à la septième saison de Danse avec les stars. Un concours qu'il a remporté. Reste désormais à savoir qui sera le vainqueur de la saison en cours de diffusion dans l'archipel des Fidji.