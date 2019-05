publié le 28/05/2019 à 21:05

Or, diamants et paillettes étaient au rendez-vous à Las Vegas. Dimanche 26 mai 2019, Kim Kardashian et son époux Kanye West ont fêté leurs cinq ans de mariage en assistant au spectaculaire show de Céline Dion au Caesars Palace. Un événement dans la sphère people que la star québécoise a tenu à montrer à ses fans.



"Joyeux cinquième anniversaire ! Merci d'être venus voir mon spectacle", a écrit Céline Dion en légende de sa photo publiée sur son compte Instagram. On peut ainsi découvrir le trio de choc : la chanteuse, au centre, vêtue d'un costume doré aux côtés de la jeune maman arborant une tenue blanche immaculée. À droite, Kanye West, légèrement souriant, est au contraire tout de noir vêtu.



Les deux époux américains ont raison de profiter du show puisque la résidence à Las Vegas de l'interprète de My Heart Will Go On prendra fin le 8 juin 2019. L'artiste se lance dans une nouvelle aventure : son Courage World Tour. La tournée débutera au Canada, plus précisément dans la ville de Québec, le 18 septembre 2019 avant de descendre vers les États-Unis. Au total, près de 60 dates sont déjà programmées (encore inconnues) seulement pour l'Amérique du Nord. Le disque Courage, entièrement chanté en anglais, verra quant à lui le jour à l'automne 2019.