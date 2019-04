Kim Kardashian : sa vocation pour le droit est à prendre au sérieux

publié le 11/04/2019 à 07:46

Kim Kardashian a des ambitions. La vedette de télé-réalité avait été cambriolée à Paris en 2016. Depuis une décennie, et la diffusion d’une vidéo de ses ébats, elle est immensément célèbre avec ses sœurs Kourtney, Kloe, Kendall, Kylie et sa mère Kris.



La jeune femme est désormais à la Une du puissant magazine Vogue, où elle révèle qu’elle étudie le droit, et qu'elle est en stage dans un cabinet d’avocats. Cette dernière envisage de passer le barreau en 2022 pour devenir avocate. Comme son père, que les Américains ont découvert il y a 25 ans lors de l’affaire OJ Simpson, finalement acquitté dans l’affaire la plus médiatisée de l’histoire des États-Unis.

Plus qu'une starlette, Kim Kardashian est devenue l’une des femmes les plus influentes d’Amérique. Les Kardashian ont bâti un empire grâce à leur influence médiatique sur les réseaux sociaux. La benjamine des sœurs est devenue est la plus jeune milliardaire de l’histoire, grâce à sa marque de cosmétiques.

Engagée en faveur d'une réforme pénitentiaire

Mais Kim possède une influence politique. Pas seulement parce qu’elle a financé les démocrates, posé en photo avec Barack Obama et Bill Clinton. Elle est également devenue une activiste sur la question des prisons. Elle s’est battue pour faire libérer une femme qui a passé plus de deux décennies derrière les barreaux pour une affaire de drogue sans violence. Kim Kardashian en a fait un symbole, elle est allée jusqu’au bureau ovale, pour obtenir du président Trump un geste de clémence.



À travers cette histoire, elle est devenue la porte-parole d’un combat pour une réforme pénitentiaire, contre l’incarcération massive. C’est un sujet sensible dans le pays qui enferme le plus au monde, actuellement 2,3 millions de personnes. C'est comme s’il y avait un demi-million de prisonniers en France, c’est énorme.

L'appât du gain n'est pas sa motivation

La vocation de Kim Kardashian est donc à prendre au sérieux. Car elle ne cherche pas à devenir avocate pour s’occuper des divorces à Hollywood, d'autant plus qu'elle est déjà riche. Non, elle veut apprendre et bâtir une légitimité. Qui sait, un jour, sera-t-elle peut-être candidate à la Maison Blanche.



Force est de constater qu'elle ne l’a pas exclu, lorsque la question lui a été posée, dans une émission sérieuse, sur CNN. Il y a quatre ans, personne n’imaginait qu’une célébrité de la télé-réalité pourrait être élue à la tête du pays. C'est néanmoins arrivé.