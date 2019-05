DIAPORAMA - Met Gala 2019 : Lady Gaga, Katy Perry, Céline Dion... Les looks les plus fous

publié le 07/05/2019 à 01:07

Tous les ans, c'est un rendez-vous strass et paillettes avec toujours plus d'exubérance qui est organisé au Metropolitan Museum of Art (Met) à New York. Pour le gala annuel, les plus grandes stars se pavanent dans des tenues extravagantes. Cette année, elles ont encore une fois brillé de mille feux dans des robes et costumes remarqués car remarquables.



Et comme chaque année, un thème est attribué aux stars. Cette année, il s'agit du thème "Camp", qui fait référence à Notes of Camp, l'ouvrage de l'auteure et militante Susan Sontag, publié en 1964, et qui décrivait le camp comme le "goût pour le non-naturel : l'artifice et l'exagération".

Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai, les photographes ont donc pu admirer les silhouettes de Lady Gaga, qui a fait le show en se déshabillant pour dévoiler successivement trois tenues différentes, de la plus couvertes à la plus dénudée. Puis sont apparus sur le tapis la mannequin Ashley Graham, vêtue d'un simple blazer Gucci tout en simplicité ; Billy Porter, arrivée sur un palanquin porté par 6 hommes ; Katy Perry, tout en lumière... littéralement ; Céline Dion, dans une tenue qui rappelle les danseuses de samba brésilienne ; la joueuse de tennis Serena Williams, en robe mi-fleur mi-omelette, qui n'est pas sans rappeler celle de Rihanna lors du Met Ball de 2015 ; Hamish Bowles, dans une tenue difficilement descriptible, faite de froufrous multicolores.