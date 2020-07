publié le 13/07/2020 à 10:56

L'actrice Kelly Preston est décédée le 12 juillet 2020 à 57 ans. C'est le média américain People qui a annoncé la triste nouvelle au public, via un communiqué de sa famille. "Au matin du 12 juillet 2020, Kelly Preston, mère et épouse aimée est décédée après deux ans de bataille contre le cancer du sein".

"Elle avait choisi de garder son combat privé, cela fait quelque temps qu'elle était sous traitement médical, soutenue par sa famille et ses amis proches", peut-on lire dans la suite du communiqué sur People. "Elle était une âme magnifique, lumineuse, et aimante, qui se souciait sincèrement des autres et apportait de la vie dans tout ce qu'elle touchait. Sa famille vous demande d'être compréhensifs et de respecter leur vie privée en ce moment".

Née en 1962 à Honolulu, Kelly Preston est découverte par un photographe à 16 ans et réalise des campagnes publicitaires. Elle auditionne pour The Blue Lagoon en 1980, mais le rôle est finalement obtenu par Brooke Shields, mais on la voit dans Twins (1988) avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, Une nuit en enfer (1996), Ce dont rêvent les filles (2003) et Death Sentence (2007). Sa dernière apparition au cinéma remonte en 2018 dans Gotti de Kevin Connolly.

Kelly Preston épouse en décembre 1991 John Travolta. Ensemble, ils ont trois enfants : Jett, décédé en 2009 après un accident en vacances, Ella née en 2000 et Benjamin né en 2010.