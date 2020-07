Mort de Michou : son patrimoine vendu aux enchères à Paris

publié le 10/07/2020 à 18:21

Cinq mois après la mort de Michou, son patrimoine est vendu aux enchères ce vendredi 10 juillet à Paris. Des pièces de mode, des tableaux, des accessoires d’art de la table, sont disponibles avec des prix de départ oscillant entre 100 euros et 25.000 euros. Pour les curieux, la maison Artcurial avait reconstitué l’appartement de Michou à Montmartre afin de découvrir les objets en vente.

Michou aimait le sur-mesure, et achetait ses costumes chez Dior, et ses chaussures chez Weston. Les flacons bleus du parfum qu’il prenait exclusivement chez Guerlain seront aussi à vendre, tout comme sa malle Vuitton. "C’est la valise avec laquelle il partait en tournée, avec ses ‘Michettes’, la seule qui ne soit pas bleue", explique Stéphane Aubert, commissaire-priseur.

Michou aimait aussi recevoir, et on retrouve sur les grandes tables dressées chez Artcurial des verres en cristal bleu. On retrouve la couleur fétiche sur les manches des couverts mais aussi les assiettes. Collectionneur de tableaux, Michou était ainsi également un amateur d’art. La collection est estimée à 400.000 euros mais les prix pourraient flamber.