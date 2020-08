Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt sont parents

publié le 10/08/2020 à 11:30

Katherine Schwarzenegger et son époux Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) sont parents. Le couple marié en juin 2019 lors d'une cérémonie privée, a accueilli son premier enfant. Chris Pratt avait été aperçu près de l'hôpital St John à Santa Monica (Californie), le 4 août dernier.

C'est Patrick Schwarzenegger, le frère de Katherine Schwarzenegger qui a confirmé la nouvelle au média américain ET. "Tout le monde va bien, je lui apporte un cadeau", explique le mannequin et acteur de 26 ans, lors d'une interview réalisée par vidéo. On ignore encore si Katherine Schwarzenegger et Chris Pratt ont une une fille ou un garçon. Le couple n'a pas encore annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux.

La grossesse de Katherine Schwarzenegger, auteure du livre pour enfants Maverick et Moi, avait été annoncée en avril dernier, par une source proche du couple à ET. "Ils savaient dès le début de leur relation qu'il était important pour eux d'avoir des enfants ensemble, alors quand ils ont appris la grossesse de Katherine, ils étaient extrêmement heureux", expliquait-elle.