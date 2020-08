Explosions à Beyrouth : Mika adresse un message poignant au Liban endeuillé

publié le 09/08/2020 à 16:31

Cinq jours après les explosions de Beyrouth et au lendemain des manifestations qui ont embrasé la capitale libanaise, Mika rend hommage à son pays dans quatre quotidiens internationaux, dont le JDD.

"Mon Liban, Beyrouth. Il est tôt ce matin de l'autre côté de la Méditerranée, et je me sens à la fois si près et si loin de toi. Si près de toi, dévasté par l'apocalypse, je ne cesse de regarder sidéré les visages martyrs de mes frères et soeurs", démarre Mika, né à Beyrouth en 1983. Un texte poignant où l'artiste multi-récompensé et ancien coach de The Voice, parle de sa tristesse et de sa colère, face aux drames vécus par Beyrouth.

Le 4 août, des explosions dans le port ont ravagé la ville, faisant au moins 154 morts, 6.000 blessés et laissant 300.000 personnes sans-abris. "Comment ne pas voir dans ces deux explosions le symbole d'un système qui éclate (...) Le Premier ministre Hassan Diab promet que les responsables devront 'rendre des comptes'. Mais, les responsables de qui ? De quoi ? Les responsables de trente ans d'agonie qui ont fait du pays du Cèdre le pays des cendres", poursuit Mika. Dans la soirée du 8 août, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère contre le gouvernement. Certains ministères ont été pris d'assaut, plus de 170 personnes ont été blessées, avant que l'armée n'intervienne pour disperser les protestataires.

"Après l’obscurité viendra l'aube. Je connais ta résilience, ta force, ta solidarité qui se nourrissent du mélange des cultures, de cette place si particulière à mi-chemin entre le monde arabe et l'Europe. Demain, tu te relèveras comme tu l'as toujours fait (...) Je serai là", conclut Mika.