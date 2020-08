Charlize Theron publie une rare photo de ses enfants pour son anniversaire

publié le 10/08/2020 à 01:20

Pour ses 45 ans, Charlize Theron a publié une belle et rare photo de famille. L'actrice a organisé une réunion virtuelle le 7 août dernier, coronavirus oblige, en compagnie de sa famille.

Confinée à Los Angeles avec ses filles, Jackson (8 ans) et August (5 ans), Charlize Theron pose tout sourire au milieu de la conversation vidéo de son anniversaire. Un cliché qui dégage d'excellentes énergies, avec une légende qui a dû faire rire les abonnés de la star : "C'est ma première fête d'anniversaire virtuelle... Je crois que ma mère s'est endormie en 5 minutes. Merci tout le monde pour les vœux d'anniversaire. 2020 a été dure mais aujourd'hui c'était une belle journée".

C'est la troisième fois que Charlize Theron poste une photo de ses filles sur ses réseaux sociaux. La dernière fois, c'était en 2019, où le visage d'August était camouflée par les feuilles d'un arbre fruitier.

Dans un entretien pour le média américain Today, l'actrice s'est confiée sur sa vie de famille, en révélant son plus gros challenge pendant le confinement : "faire l'école à la maison". "Ça été une période énormément stressante pour moi, et je ferai n'importe quel film d'action encore et encore avant que je refasse l'école à la maison", a même plaisanté l'actrice à l'affiche de The Old Guard, qui cartonne sur Netflix depuis plusieurs semaines.