Après huit ans de mariage avec la comédienne Anna Faris et un an et demi de célibat, l'acteur américain Chris Pratt s’apprête à remettre une alliance sur son annulaire gauche. L'acteur qui incarne Star-Lord, héros des Gardiens de la galaxie et le plus dansant des Avengers, vient d'annoncer l'heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux.



Sur son compte Instagram, Chris Pratt a écrit : "Douce Katherine, je suis si heureux que tu aies dit oui ! Je suis impatient de t'épouser. Je suis fier de vivre franchement ma foi à tes côtés. Allons-y !". Le petit texte est accompagné d'une photo du couple s'enlaçant et sur laquelle on peut distinguer (elle aurait été difficile à manquer) une gigantesque bague ornée d'un impressionnant diamant.

La référence à la foi est une preuve de plus de l'engagement religieux toujours plus important de l'acteur qui est chrétien. Il a fait réagir la Toile il y a plusieurs jours en présentant un régime inspiré par la Bible et il n'hésite pas à remercier Dieu lorsqu'il reçoit des couronnes de laurier. "Dieu est réel. Dieu vous aime. Et Dieu veut le meilleur pour vous tous", avait-il déclaré par exemple lors des MTV Movie & TV Awards.

Katherine Schwarzenegger est la fille de l'acteur et ancien gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger et de la journaliste Maria Shriver, membre du clan Kennedy. Âgée de 29 ans, elle a été diplômée de l'Université de la Californie du Sud et a écrit plusieurs livres de développement personnel qui n'hésitent pas à piocher dans ses propres expériences pour développer ses théories et chemins de réflexion (image de soi, guide de survie pour les jeunes diplômés...).



L'ex-femme de Chris Pratt, Anna Faris, a répondu au post de son ex-mari en envoyant aux futurs époux ses meilleurs vœux, toujours sur Instagram : "Je suis tellement heureuse pour vous deux. Félicitations !".