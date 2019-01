Chris Pratt se lance dans un régime inspiré de la Bible

Chris Pratt dans "Parks and Recreaction" en 2014

publié le 11/01/2019 à 13:16

Le corps de Chris Pratt a ses raisons que la raison ignore. Au fil de ses rôles, l'acteur américain est devenu un expert dans les transformations extrêmes. D'employé bedonnant dans la série Parks and Recreation, il est devenu héros aux abdominaux saillants dans Les Gardiens de la Galaxie. Son arme favorite, les régimes drastiques. Le dernier en date fait appel aux connaissances, quelques peu cuisinées au goût du jour, de la Bible.



La diète se nomme le "Daniel Diet", autrement dit le régime de Daniel. C'est un jeûne religieux très pratiqué par les protestants évangéliques aux États-Unis. Le principe est essentiellement basé sur deux points : la restriction et la prière. Autre aspect très important, Chris Pratt ne devra se nourrir que de nourriture issus du sol. La liste des aliments à proscrire est donc assez longue. Finis viandes et poissons - mets chers au viandard Chris Pratt. Fini aussi l'alcool, le héros de Jurassic Park devra se contenter d'eau.

A gauche, Chris Pratt dans "Delivery Man" (2013), à droite dans "Les Gardiens de la Galaxie" (2014) Crédit : Constantin Film Verleih GmbH/The Walt Disney Company France

21 jours, c'est le temps de ce régime drastique aux allures d'introspection religieuse. La date de fin coïncide avec la sortie de La Grande Aventure Lego 2, dans lequel il double un personnage. La sortie est prévue en France le 21 février 2019. Malheureusement, film d'animation oblige, il va falloir attendre pour voir le nouveau corps "saint" de Chris Pratt.

> LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 Bande Annonce VF (2018) Animation, Aventure